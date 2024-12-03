Захарова: киевский режим саботирует обмен пленными

Одно время удавалось более-менее регулярно обменивать пленных. Однако киевский режим в итоге использовал этот процесс для медийного самопиара, пытаясь выставить себя в качестве жертвы в глазах западного обывателя, и начал саботировать практическую работу в освобождении военнослужащих.