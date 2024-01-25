На Ямале за самовыгул собак в 2023 году выписано 118 штрафов

В ЯНАО в 2023 году выписано 118 штрафов за самовыгул домашних животных. В 2022 году их было 100. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии округа Евгений Попов на пресс-конференции в «Север-Прессе».
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