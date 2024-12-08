Президент АКМ: «Хотелось бы зайти в КХЛ со следующего сезона. В ближайшее время решение будет принято. Есть вариант с ареной в Подмосковье или реконструкцией в Туле»

«Тула не просто так обращает на себя внимание. «Академия Михайлова» на протяжении 5-6 лет вела работу, и сегодня мы начинаем видеть ее первые результаты: озвученность в хоккейном мире, инфоповоды о том, что Тула – хоккейный регион.