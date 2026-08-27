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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» сыграет с «Сибирью», «Авангард» против «Северстали»

В Омске продолжается Фонбет Кубок Блинова. В рамках второго игрового дня турнира «Локомотив» встретится с «Сибирью», «Авангард» сыграет против « Северстали ».

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