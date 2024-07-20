В Красноярске будут штрафовать и арестовывать за алкоголь на пляжах

В Красноярске будут штрафовать за распитие алкогольных напитков на общественных пляжах. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест до 15 суток, сообщили в администрации города.
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