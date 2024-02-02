IV конкурс грантов губернатора Поморья стартует 20 марта

Проекты в области креативных индустрий от НКО региона получат возможность получить финансовую поддержкуОсновным направлением работы губернаторского центра «Вместе мы сильнее» остаётся поддержка проектов в области культуры и искусства, а также по развитию общественных территорий.
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