Верховная Рада предложила пожизненную охрану семье Зеленского

В Верховную Раду Украины внесён законопроект о пожизненной охране семьи Зеленского после его президентства.
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Я правильно понимаю, Украина будет оплачивать охрану Зеленского?🤣 То есть, Зеленский разграбил и распродал Украину, а страна всю оставшуюся жизнь будет продолжать оплачивать в валюте британскую охрану? Зеленский миллиардер и вполне может самостоятельно оплатить свою охрану, не так ли.