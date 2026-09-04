Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 597 подписчиков

Верховная Рада предложила пожизненную охрану семье Зеленского

Верховная Рада предложила пожизненную охрану семье Зеленского

В Верховную Раду Украины внесён законопроект о пожизненной охране семьи Зеленского после его президентства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Svetlana Kuzmina
Svetlana Kuzmina

Я правильно понимаю, Украина будет оплачивать охрану Зеленского?🤣 То есть, Зеленский разграбил и распродал Украину, а страна всю оставшуюся жизнь будет продолжать оплачивать в валюте британскую охрану? Зеленский миллиардер и вполне может самостоятельно оплатить свою охрану, не так ли.