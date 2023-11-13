Бочкарёв: Дом культуры «Ватутинки» в ТиНАО откроют после реконструкции в 2024 году

Это один из старейших домов культуры в новых округах Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщил жителям о завершении реконструкции этого объекта культуры к 2024 году в ТиНАО.
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