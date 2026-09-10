«Хитрый Койот» в прокате: мультяшки идут в суд против корпорации Acme.Кадр из фильма «Хитрый Койот»Поколение, выросшее в эпоху видеомагнитофонов, хорошо помнит Койота и Дорожного бегуна.
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