«Мы устали от бездействия ЕС. Они не помогают с урегулированием»: Европарламент расследует визит депутатов в Москву

ЕС продолжает возмущение желанием европейцев отмечать День Победы в Москве. Европейский парламент начал расследование на фоне визита 5-ти европейских депутатов в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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