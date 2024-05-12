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Как дамы 19 века ходили в туалет в своих кринолинах — рассказывает и показывает историк

Как дамы 19 века ходили в туалет в своих кринолинах — рассказывает и показывает историк

Первые кринолины появились в Англии в 1820-х годах и царили в женской моде до конца 1850-х. Хотя само слово «кринолин» изначально относилось к очень плотной ткани из конского волоса, в Викторианскую эпоху им называли объемные платья с юбкой на жестком каркасе.

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