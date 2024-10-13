В казахстанском городе ввели Нацгвардию после убийства подростка. Поводом для конфликта стала банка пива

В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка В город Талгар под Алма-Атой после убийства подростка ввели личный состав Нацгвардии МВД Казахстана для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии