Происшествия

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Председатель Следственного комитета поставил на контроль ход расследования уголовных дел, где потерпевшими стали несовершеннолетние

Председатель Следственного комитета поставил на контроль ход расследования уголовных дел, где потерпевшими стали несовершеннолетние

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений по Республики Бурятия и Карачаево-Черкесской Республике доложить обо всех обстоятельствах происшествий с несовершеннолетними.

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