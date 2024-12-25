Трамп предложил хоккеисту Гретцки баллотироваться "в губернаторы" Канады

Трамп рассказал, что предложил хоккеисту Гретцки бороться за пост премьер-министра Канады.Подробности своей беседы с 63-летним четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по запрошенным шайбам в НХЛ избранный президент США сообщил в своей социальной сети.