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Трамп предложил хоккеисту Гретцки баллотироваться "в губернаторы" Канады

Трамп предложил хоккеисту Гретцки баллотироваться "в губернаторы" Канады

Трамп рассказал, что предложил хоккеисту Гретцки бороться за пост премьер-министра Канады.Подробности своей беседы с 63-летним четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по запрошенным шайбам в НХЛ избранный президент США сообщил в своей социальной сети.

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