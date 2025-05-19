Полицейские Санкт-Петербурга задержали троих подозреваемых в содействии зарубежным телефонным мошенникам

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих участников организованной группы, которые подозреваются в содействии телефонным мошенникам из-за рубежа.
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