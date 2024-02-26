Хороший злак: власти готовы усилить контроль за рынком зерна

Агрохолдинги может ждать ужесточение контроля со стороны властей — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) учтет рекомендацию Госдумы о необходимости анализа зернового рынка на предмет сговоров крупных игроков.
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