Продавший чертежи ВСУ экс-работник УВЗ Мухаметов не смог обжаловать приговор

Приговор в виде 16 лет лишения свободы за государственную измену в отношении бывшего инженера-технолога «Научно-производственной корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) Данила Мухаметова признан вторым апелляционным судом общей юрисдикции законным.
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