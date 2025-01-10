Дело Трампа в Гренландии живет: «Надо скинуть оковы колониализма, и послать Данию к чертям»

Арктика в ближайшее время может превратиться в один из ведущих театров военных действий Ирина Мишина На фото: город в Гренландии (Фото: DPA/TAСС) Материал комментируют: Константин Блохин Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании.