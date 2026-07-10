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«Зрители встают и уходят в туалет»: Шкуро — о самой капризной публике в Барвихе

«Зрители встают и уходят в туалет»: Шкуро — о самой капризной публике в Барвихе

Юмористка отметила, что в регионах зрители обладают другим чувством юмора. Катя Шкуро Социальные сетиРезидент Comedy Club Екатерина Шкуро раскрыла неприглядную правду о съемках шоу в престижном зале Барвихи.

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