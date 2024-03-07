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Военное обозрение

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О диктатуре пролетариата (трудящихся) и о движущей силе буржуазной контрреволюции 1985–1993

О диктатуре пролетариата (трудящихся) и о движущей силе буржуазной контрреволюции 1985–1993

Рассмотрим движущие силы буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. Контрреволюция велась с опорой на искусственно созданный в конце 1980-х годов слой кооператоров с мелкобуржуазным (на тот момент) мышлением.

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