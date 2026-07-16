Хабиб рассказал, как его отец выгнал Махачева из зала из-за прически

В одном из документальных фильмов UFC, посвященных карьере бойцов, Хабиб Нурмагомедов поделился эпизодом из своей жизни, связанным с методами воспитания и тренировок, которые применял его отец, Абдулманап Нурмагомедов, будучи его тренером.