Меликов считает, что все участники беспорядков в аэропорту понесут наказание

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что все участники беспорядков в аэропорту Уйташ Махачкалы понесут наказание за свои действия - и эти наказания станут предостережением для "остужения горячих голов" в будущем.
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