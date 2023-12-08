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Меликов считает, что все участники беспорядков в аэропорту понесут наказание

Меликов считает, что все участники беспорядков в аэропорту понесут наказание

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что все участники беспорядков в аэропорту Уйташ Махачкалы понесут наказание за свои действия - и эти наказания станут предостережением для "остужения горячих голов" в будущем.

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