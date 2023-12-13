В отношении чиновников Красноярска возбудили дело из-за махинаций с землей

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города, в том числе экс-главы Березовского района Виктора Швецова, в связи с незаконной передачей строительной компании федерального земельного участка.
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