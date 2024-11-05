Гайани: победа Трампа обернётся более крупными беспорядками, чем победа Харрис

После выборов президента США в стране могут начаться общественные волнения. Такое развитие событий в беседе с ТАСС предположил военный аналитик, обозреватель, главный редактор Analisi Difesa Джанандреа Гайани.
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