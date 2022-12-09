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Болельщик с голым торсом выбежал на поле во время матча Нидерланды – Аргентина

Болельщик с голым торсом выбежал на поле во время матча Нидерланды – Аргентина

Болельщик выбежал на поле в матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами.  Мужчина с голым торсом, на котором было написано «Vitaly the GOAT», прорвался на поле во втором тайме.

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