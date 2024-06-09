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В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух областях Украины утром в воскресенье, 9 июня, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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