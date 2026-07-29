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ФедералПресс

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США начали задерживать в аэропортах иностранцев с просроченными визами

США начали задерживать в аэропортах иностранцев с просроченными визами

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Иммиграционно-таможенная служба США расширила практику задержаний в аэропортах – теперь под угрозой ареста оказались не только иностранцы с действующими приказами о депортации, но и те, у кого просто истек срок действия визы.

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