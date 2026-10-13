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Царьград

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В Бресте соберутся 150 участников белорусско-китайского турфорума

В Бресте соберутся 150 участников белорусско-китайского турфорума

Белорусско-китайский туристический форум пройдёт в Бресте с 19 по 22 октября, участие в нём подтвердили более 150 человек, включая около 45 представителей Китая и четырёх трэвел-блогеров с большой аудиторией.

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