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Царьград

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Два профессора ПГНИУ получили звание заслуженных

Два профессора ПГНИУ получили звание заслуженных

Ученый совет Пермского государственного национального исследовательского университета присвоил звание заслуженного профессора вуза доктору политических наук Любови Фадеевой и доктору биологических наук Сергею Овсенову.

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