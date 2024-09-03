Учителя Бельгии страдают от эмоционального выгорания

Более трети учителей средних учебных заведений Бельгии подвержены повышенному риску эмоционального выгорания показало докторское исследование в Брюссельском свободном университете (VUB), 3 сентября сообщает The Brussels Times.
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