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Тульские новости

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Дмитрий Миляев дал интервью «Федеральному бизнес журналу»

Дмитрий Миляев дал интервью «Федеральному бизнес журналу»

Дмитрий Миляев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области 15 мая. «Федеральный бизнес-журнал» встретился с руководителем региона в период, когда он, по меткому выражению предшественника Алексея Дюмина, вот уже несколько месяцев «держит» регион.

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