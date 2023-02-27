Конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались, есть варианты - источник

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты, а заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами сторон, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.