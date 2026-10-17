Адвокат «Коллегии адвокатов Енисейской Сибири», преподаватель Юридического института Сибирского федерального университета Сергей Гутник рассказал ТАСС, что уголовное дело о пропаже семьи Усольцевых в красноярской тайге может быть приостановлено из-за отсутствия виновного в совершении преступления.