Митинг бездарных письменников

Украинские писатели и издатели книг, не выдерживающие честной конкуренции с русскоязычными авторами и издательствами, вышли вчера в центре Киева на митинг с требованием не допустить послаблений в законодательстве о насильственной украинизации.
Украинские писатели и издатели книг, не выдерживающие честной конкуренции с русскоязычными авторами и издательствами, вышли вчера в центре Киева на митинг с требованием не допустить послаблений в законодательстве о насильственной украинизации.
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