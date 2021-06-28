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Митинг бездарных письменников

Митинг бездарных письменников

  Украинские писатели и издатели книг, не выдерживающие честной конкуренции с русскоязычными авторами и издательствами, вышли вчера в центре Киева на митинг с требованием не допустить послаблений в законодательстве о насильственной украинизации.

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nestor 19
Даже бесплатно не нужны книги от авторов-идиотов
Владимир Чернышов
У меня ещё с советских времён есть книга на мове. Что-то про насекомых.
валерий лисицын
Ну точно тупые тупее ещё тех, своих благодетелей. Зачем Путину такой слуга ? Он клоунов не коллекционирует , это Вика Нуланд любит , особо любимым печеньки даёт.
кормчий
Письменники из Евроукропии продолжают доказывать ,что Евроукраина самая богатая страна идиотов на квадратный сантиметр.
Ксения Фотина
Более, чем точно! Respect !!!+++
Рафаэль Осэлэдко
Это стадо колхлзно-селюковых писарей пытающихся продавить свою бездарность в массы украинцев,но обязательно на украинском языке,как и гимнопение,вышиванконошение(по поводу и без)создают обстановку неконкурентности языка,его девальвации.Стоит только послушать кто,как и что говорит украинский деятель во власти,используя украинский язык,хочется прервать это издевательство.А тут вылезли еще эти писари со своей ........
Александр
При цене 200-300 грн за книгу у кого хочешь отобьет охоту покупать.И ведь по сути книга-это кот в мешке,пока не прочитаешь-не узнаешь,с толком деньги потратил или нет.Поэтому бумажные книги не покупаю уже лет 10.Скачиваю на сайтах и читаю в электронке.Понятное дело что неправильно,но что делать если такие цены.И на русском читать все же легче чем на мове,хотя и читаю и понимаю на украинском.А насчет Кокотюхи,так его издавало российское издательство Вече в серии Военные приключения.Называется роман Последнее сокровище империи.
Леонид
На протяжении всей видимой истории хохлы пребывали в роли восторженных холуев то у Польши, то у Швеции, то и у Австро-Венгрии, а теперь у США... От Швеции даже расцветку государственного флага отщипнули, а от Польши смысловую нагрузку гимна...Но вот когда Россия добыла им равенство, мир и заявила о кровном родстве, хохлодауны без всяких на то оснований возомнили, что они эуропэйци и потому выше русскости, мол, не братья они русским... Рано или поздно все станет на свои места, но "украинистость" должна быть вырублена под корень на государственном уровне и может быть оставлена исключительно на бытовом. Никакого образования, никакой литературы, никаких СМИ на мове, а только постоянная демонстрация примеров, к каким катастрофическим последствиям приводит украинизация.
Анатолий Лановой
...может быть оставлена исключительно на бытовом и пiснi.
Ярослав
Пусть печатают на туалетной бумаге! Глядишь и спрос будет!
SD
Девушка, вы мне понравились! - Чым? - Уже не чым!
Андрей Медведников
Украинец это похоже не просто национальность, это диагноз! В мед.книжке в графе "сопутствующие заболевания" так и надо указывать - "украинец".
Anatolii Kondratenko
Диагноз это "хохол"и украинцы разные, и треть России украинцы, я не был там ни разу но думаю не все такие, думай что пишешь и клеймо не тебе ставить.
Андрей Медведников
Сам думай, что пишешь! Сам то понял что написал - какая треть России украинцы? Если ты не был ни разу, вот и не лезь со своими комментариями!
Anatolii Kondratenko
Это ты мозги включай иногда, и где я не был?
Валерий Кийко
И дым горящих покрышек на Майдане им сладок и приятен ....
Silver Kont
Книги на хохломове не покупают, потому что хохломову никто в мире не знает... Хохлам остаётся только пропихнуть в ООН положение об обязательном изучении хохломовы во всём мире...
Anatolii Kondratenko
Их скоро выпрут оттуда..
Анатолий Сундуков
Смешно браво .
Светлана Худякова
Хотите узнать правду она такова что украиноязычные граждане Украины не прочли в своей жизни ни одной книги ни на украинском,ни на каком либо другом языке.Шевченко -поэта и писателя путают с футболистом.Других писателей и поэтов они и вовсе не знают,а о том что именно они писали для них темный лес.
Anatolii Kondratenko
Александр
Бред от 1989 года не надо выдавать за стихи Шевченко.
Anatolii Kondratenko
https://www.chitalnya.ru/work/1011521/
Александр
Повторюсь.Этот бред к Шевченко не имеет ни малейшего отношения.Стихотворение было написано поэтом Нощенко в 2009 году, опубликовано на сайте современной поэзии. Гугл вам в помощь.
Наталия Татарчук
Живём в дурдоме.Хуторяне захватили власть,и " танцуют" под банджо заокеанских хозяев! Всё! Мы из этого болота не выберемся,увы ....😥😥😥
Natalija Osminina
Смотря, где именно живете.
Виктор Гутман
Мне 24 года....не хватает до 100. В совершенстве (или близко к этому) знаю русский язык. Будучи урожденным в Сумской обл. Украины, понимаю украинский и свободно читаю (читал!) на нем. С шестилетнего возраста проживая в Крыму, а затем в Севастополе, постоянно покупал книги в домашнюю библиотеку, в советское время собрал огромную (многотысячную) на русском, украинском, болгарском и других европейских языках (кстати и в шутку: в шпионской полушуточной книге "Нокаут" на домашней библиотеке было закреплено уведомление: "Книги из домашней библиотеки не выдаются, ибо приобретены аналогичным способом!"). В советское время издавалось огромное количество книг, особенно на русском языке, но и раскупались они моментально, желаемую достать было нелегко. Но в переводе на украинский язык книги, даже хороших авторов, в Севастополе и в Крыму покупались плохо, однако для меня это был выход из ситуации, я мог приобрести и приобретал замечательные книги русских, советских, зарубежных авторов, а также украинских. Но после отделения Украины, а затем ее фашизации, на украинском читаю только в случае крайней необходимости. В сущности, настоящий украинский язык (скажем, в Полтаве) - красивый, певучий, достойный уважения и применения, но в целом украинский язык нацистами превращен в оружие русофобской политики и слушать его неприятно. Можно понять, почему книги украинских писак на украинском языке нечитабельны и не покупаются. Мною тоже.
Андрей Сулимин
Ну дебилы бл...ь. Нет других слов.
Alexandr Matveenko
Хохол в красных шароварах великолепен!
Елена Александровна
вот у них уже полная Кин-дза-дза! и даже с красными шароварами! да-а-ааа... дебилы в дебильном государстве!
Юрий Николаев
Ну что тут можно сказать? Глубоко НЕ уважаемые справжни бумагомаратели! В вашей ситуации нужно совсем не много, всего лишь писать так что бы вашу блевотину читали, а не пользовались в туалетах. А за сим посоветую поучиться трошки, ну хотя бы у того же Великого Шолохова или не менее великого Михайло Стельмаха!!!
Альбина Колесникова
ну и беда этим писарчукам, книги не покупают и не читают, да кому они интересны лучше бы делом занялись заводы возрождали бы да что то бы выпускали для людей.
Андрей Медведников
Строить они не умеют и не хотят. Послушайте выступления украинских чиновников, разве там есть что-то похожее на адекват? Все что они собираются делать это отбирать, присваивать и обвинять кого-угодно в своих бедах.
Лариса Парфенова (Чиликина)
Продавать эти книги как дрова, чтобы отапливаться.
виктор матвеев
Мова язык для животных, люди им не пользовались и пользоваться не будут, как бы насильно её не втюхивали.
Ино планетянка
Немного юмора...
Ино планетянка
Ещё юморок...
виктор матвеев
Зачет.
виктор матвеев
👌👍
Ино планетянка
Сергей Саенко
Хохлотвари в действии. Нет в мире ни одного даже 100-летнего исторического документа на "хохляцкой мове". Нет ни одного доказательства существования такой нации. Но есть хуторянские писаки о том, как им видится мир из придорожной канавы.
Алла Дубинина
Принудительная вакцинация в других странах, за отсутствием вакцины превратилась в принудительную укродебилизацию - покупкой книг письменников- это явно похлеще.
АЛЕКСАНДР
Чтоб писать книги, так надобно уменье и рожи по-интеллектней
Yuriy Pintelin
Даже очень хорошо написанная книга на украинском языке не сможет конкурировать с книгой, написанной на русском языке. Ответ очень простой. Украинский язык против русского языка не выдерживает конкуренции!!!

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