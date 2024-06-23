Бросать свои венки в воду – это еще один чудесный обычай празднования Троицы. «Плыви мой венок на тот бережок, кто поймает мой венок – тот будет женишок», – приговаривали девушки.
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Бросать свои венки в воду – это еще один чудесный обычай празднования Троицы. «Плыви мой венок на тот бережок, кто поймает мой венок – тот будет женишок», – приговаривали девушки.