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Гутерреш одобрил план действий по выводу иностранных войск из Ливии

Гутерреш одобрил план действий по выводу иностранных войск из Ливии

Вывод иностранного контингента из Ливии приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, 12 октября сообщает РИА Новости.

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