Вывод иностранного контингента из Ливии приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, 12 октября сообщает РИА Новости.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Машина Собчак совершила смертельное ДТП в Сочи: знаменитость скрылась с мета на самолете
Свежие комментарии