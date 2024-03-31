Как убрать второй подбородок в домашних условиях

Второй подбородок – неприятная эстетическая проблема, которая беспокоит многих женщин. Обвисший подбородок делает лицо менее улыбчивым, живым и молодым, дамы стесняются этого и в любом возрасте пытаются избавиться от этой неприятности.
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