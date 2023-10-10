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Ростовский суд не прекратил уголовное дело вертолётчиков из-за смертельного ДТП на трассе М-4 "Дон"

Ростовский суд не прекратил уголовное дело вертолётчиков из-за смертельного ДТП на трассе М-4 "Дон"

В сентябре прошлого года в происшествии погиб человек.В Ростовской области военные суды отказались прекращать уголовное дело, возбуждённое в отношении экипажа военного вертолёта Ми-8, который спровоцировал аварию со смертельным исходом на федеральной трассе М-4 Дону в Красносулинском районе.

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