Ростовский суд не прекратил уголовное дело вертолётчиков из-за смертельного ДТП на трассе М-4 "Дон"

В сентябре прошлого года в происшествии погиб человек.В Ростовской области военные суды отказались прекращать уголовное дело, возбуждённое в отношении экипажа военного вертолёта Ми-8, который спровоцировал аварию со смертельным исходом на федеральной трассе М-4 Дону в Красносулинском районе.