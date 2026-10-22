В Омске сменится глава Советского округа - Сергей Финашин (на фото) оставил этот пост. Однако из структур мэрии он окончательно не ушел.
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