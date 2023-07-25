Оперативный штаб: За неделю в РФ с COVID-19 госпитализированы 1110 человек

В России за последнюю неделю госпитализированы 1 110 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории РФ.