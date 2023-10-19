Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Юань впервые обошел евро в расчетах через SWIFT

Юань впервые обошел евро в расчетах через SWIFT

Юань впервые в истории обошел евро и стал второй основной валютой в мировой торговле. В сентябре доля национальной валюты Китайской Народной Республики в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT выросла до 5,8%.

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