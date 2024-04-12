Акции Morgan Stanley упали из-за проверок в подразделении по управлению активами

Акции Morgan Stanley упали на максимальную за последние пять месяцев величину после сообщений о том, что сотрудники регулирующих органов США тщательно изучают усилия фирмы по предотвращению потенциального отмывания денег богатыми клиентами, пишет Bloomberg.
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