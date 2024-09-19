Орловская область занимает третье место в России по количеству вносимых удобрений

Плодородие почв обсудили депутаты облсовета на профильном комитете 18 сентября. Руководитель Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева отметила прямую зависимость изобилия земли, в том числе, от объёма вносимых удобрений.
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