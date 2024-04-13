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Новости УрФО

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Магнитные бури 13 и 14 апреля 2024 года: корональные выбросы массы, полярные сияния и проявление вспышечной активности Солнца

Магнитные бури 13 и 14 апреля 2024 года: корональные выбросы массы, полярные сияния и проявление вспышечной активности Солнца

Солнце, источник жизни на Земле, является динамичной звездой, претерпевающей постоянные изменения. Эти изменения проявляются в виде вспышек и… Магнитные бури 13 и 14 апреля 2024 года: корональные выбросы массы, полярные сияния и проявление вспышечной активности Солнца .

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