Солнце, источник жизни на Земле, является динамичной звездой, претерпевающей постоянные изменения. Эти изменения проявляются в виде вспышек и… Магнитные бури 13 и 14 апреля 2024 года: корональные выбросы массы, полярные сияния и проявление вспышечной активности Солнца .