«С возрастом я начинаю думать: а надо ли было это писать?». В проекте «Экономика должны быть…» главный редактор газеты «Коммерческие вести» Марат Исангазин.
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«С возрастом я начинаю думать: а надо ли было это писать?». В проекте «Экономика должны быть…» главный редактор газеты «Коммерческие вести» Марат Исангазин.