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"С какой целью не учите русский?": Мигранты массово скупают сертификаты о знании языка. Стерпим?

"С какой целью не учите русский?": Мигранты массово скупают сертификаты о знании языка. Стерпим?

Количество инцидентов и происшествий в России с участием мигрантов продолжает расти. Во время разговоров и допросов многие из них сразу же требуют переводчика, мол, "по-русски не понимаем", - и тогда многие задаются вопросом: "С какой целью не учите русский?" Мигранты массово скупают сертификаты о знании языка, и, кажется, терпеть больше нет сил - начались первые отставки.

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