Если тебя ударили, дай сдачи! Но как быть, если ты — мальчик, а обидчик — девочка? Как научить ребенка правильно давать отпор и защищать себя? Как реагировать на агрессию детей родителям и учителям? Обсудили с психологами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии