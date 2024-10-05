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«Бьет — значит любит?»: советы психологов, как реагировать, если девочка ударила мальчика

«Бьет — значит любит?»: советы психологов, как реагировать, если девочка ударила мальчика

Если тебя ударили, дай сдачи! Но как быть, если ты — мальчик, а обидчик — девочка? Как научить ребенка правильно давать отпор и защищать себя? Как реагировать на агрессию детей родителям и учителям? Обсудили с психологами.

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