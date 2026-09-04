Магазинов: ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтекомпаниями

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок с более чем 10 нефтяными компаниями.
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