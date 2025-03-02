Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, будто не несет ответственности за срыв Стамбульских соглашений – якобы, украинцы решили сами «кинуть» Москву со сделкой и воевать с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии