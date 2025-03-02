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Борис Джонсон: «Я не подговаривал Зеленского обмануть Россию, а хотел остановить жестокую путинскую русификацию»

Борис Джонсон: «Я не подговаривал Зеленского обмануть Россию, а хотел остановить жестокую путинскую русификацию»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, будто не несет ответственности за срыв Стамбульских соглашений – якобы, украинцы решили сами «кинуть» Москву со сделкой и воевать с Россией.

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Комментарии
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lakmus
&quot;...устанавливать самим свои собственные границы, защищать свою культуру и язык...&quot; - и какие притензии к России?
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20 час.
Ю
Юрий Зубрин
Опять пиздит свинья нечесаная!
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18 час.
александр александров
У мелкобритов,лучше всего получаеться врать!
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2 час.
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