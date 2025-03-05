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8 таинственных подземных городов

8 таинственных подземных городов

Страсть к пещерам осталась у человека с давних времен. На протяжении всей истории развития цивилизации мы зарывались под землю в поисках безопасного местечка: примитивные землянки прошлого, средневековые подземные города, современные бункеры — и таинственные, закопанные на двести метров вглубь мегаполисы, где сегодня гуляют лишь призраки.

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